Российский центробанк снова поднял ключевую ставку: инфляция растет

Getty Images

Центробанк РФ 13 сентября в седьмой раз повысил ключевую ставку с июля 2023 года, когда она находилась на уровне 7,5% годовых.

Об этом сообщает пресс-служба российского центробанка.

Центробанк РФ повысил ключевую ставку еще на 100 базисных пунктов - до 19,00% годовых.

В своем комментарии ЦБ РФ отмечает, что текущее инфляционное давление в России остается высоким, а годовая инфляция по итогам 2024 года превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7,0%.

Реклама:

Так, годовая инфляция в России по состоянию на 9 сентября составила 9%, при этом инфляционное давление остается высоким и пока не имеет тенденции к снижению, констатируют в российском центробанке.

Отмечается, что инфляционные ожидания населения и бизнеса также продолжают расти.

"Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Нужна дополнительная жесткость денежно-кредитной политики, чтобы восстановить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году", - отмечается в сообщении.

Реклама:

В то же время данные по ВВП за второй квартал 2024 года и оперативные индикаторы в июле-августе указывают на то, что рост российской экономики замедлился, в основном, из-за ограниченности предложения и снижения внешнего спроса. При этом потребительская активность, несмотря на некоторое замедление, остается высокой.

При этом сохраняется значительный дефицит трудовых ресурсов, особенно в отраслях обрабатывающей промышленности, поэтому повышение заработных плат продолжает опережать рост производительности труда.

Следовательно, банк России предполагает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки.

Напомним:

Центральный банк России 26 июля повысил ключевую ставку до 18%.