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Інфляція прискорилася: центробанк Росії підвищив ставку до 18%

П'ятниця, 26 липня 2024, 14:55 - Віктор Волокіта

Центральний банк Росії 26 липня підвищив ключову ставку до 18%.

Про це повідомляє пресслужба центробанку.

У пресслужбі пояснили, що основна причина - інфляція прискорилася і складається істотно вище квітневого прогнозу Банку Росії. 

"Зростання внутрішнього попиту продовжує значно випереджати можливості розширення пропозиції товарів і послуг. Для того щоб інфляція знову почала знижуватися, потрібне додаткове посилення грошово-кредитної політики, а для повернення інфляції до мети - істотно жорсткіші грошово-кредитні умови, ніж передбачалося раніше", - йдеться в повідомленні. 

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Річна інфляція в РФ збільшилася з 8,6% у червні до 9,0% станом на 22 липня.

За новим прогнозом, за підсумками року інфляція в Росії становитиме 6,5-7,0%, а не 4,3-4,8%. 

Як повідомлялося, з грудня 2023 року ключова ставка перебувала на рівні 16%.

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Нагадаємо:

У червні темпи зростання промислового виробництва в Росії уповільнилися практично втричі і стали найнижчими за останні 15 місяців.

Економічна правда

Росія банк інфляція
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