Схема на 290 млн: НАБУ и САП завершили следствие о коррупции на Черновицкой таможне

НАБУ и САП завершили расследование по делу преступной организации на Черновицкой таможне, члены которой причинили государству 290 млн грн убытков, обеспечивая незаконную минимизацию таможенных платежей по схеме так называемого серого импорта.

Об этом сообщают пресс-службы НАБУ и САП.

Согласно их сообщению, в организацию входили действующие и бывшие служащие Черновицкой таможни, в частности ее экс-начальник, экс-депутат Черновицкого областного совета, а также представители местного бизнеса.

Схема действовала в 2017-2019 годах. Тогда начальником таможни был бывший депутат Черновицкого областного совета Николай Салагор.

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Как установило следствие, участники организовали незаконный ввоз через таможенный пост "Вадул-Сирет" высоколиквидных товаров из Турции (одежда, обувь, аксессуары), оформляя транспорт с ними как пустой или маскируя их товарами прикрытия (ткань, ДСП, кирпич) со значительно меньшей таможенной стоимостью.

По последней схеме, должностные лица таможенного поста на основании поддельных документов обеспечивали внеочередной пропуск грузовиков без проведения таможенного досмотра.

В дальнейшем транспорт ехал к складам предпринимателей, где высоколиквидные товары выгружали и реализовывали, а загруженные вместо них товары прикрытия доставляли на таможенный пост "Черновцы" для завершения оформления и уплаты заниженных платежей.

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Как говорится в сообщениях, 16 апреля 2024 года НАБУ и САП разоблачили преступную организацию и сообщили о подозрении 11 лицам.

В этом деле о подозрении сообщили:

3 должностным лицам Черновицкой таможни;

8 физическим лицам, участникам преступной организации.

Напомним:

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