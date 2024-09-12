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Правоохоронці затримали автодорівця, який за хабарі здавав в оренду приміщення

Четвер, 12 вересня 2024, 14:12 - Віктор Волокіта

Правоохоронці затримали керівника одного з дочірніх підприємств держкомпанії "Автомобільні дороги України" за фактом одержання 600 тис. гривень за здачу в оренду приміщень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. 

Досудове розслідування встановило, що посадовець вимагав від приватного підприємства гроші за укладення договору оренди складів у Києві. 

Спочатку домовились про зберігання майна на складах, за що неофіційно підприємці мали платити по 100 тис. гривень на місяць. 

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Коли підприємство почало вимагати все ж таки офіційно укласти договір оренди приміщень, то за цю послугу їх попросили заплатити 150 тис. гривень.  

 Керівника одного з дочірніх підприємств ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" затримали під час отримання чергової частини грошей у сумі 125 тис. гривень. 

 Загалом задокументовано факти одержання посадовцем 600 тис. гривень.  

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 Як йдеться в повідомленні, за фактом отримання неправомірної вигоди за здачу майна в оренду повідомлено про підозру керівнику одного з дочірніх підприємств ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" 

 Затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Нагадаємо:

10 вересня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням депутата Київської міської ради (голови однієї з постійних комісій Київради) в одержанні 1,39 млн грн хабара.

прокуратура хабар
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