В Украине уменьшилось количество новых дел о мошенничестве

Количество дел о мошенничестве ранее росло, однако в августе было зафиксировано самое низкое количество новых дел за 2024 год.

Об этом сообщает "Опендатабот".

51 992 уголовных производства по мошенничеству открыто с начала 2024 года. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сообщается, что в начале 2024 года количество новых уголовных дел по мошенничеству оставалось высоким: в среднем, более 8000 в месяц. Однако уже с мая новых производств уменьшилось в 1,4 раза.

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В августе было зафиксировано самое низкое количество новых дел по мошенничеству в этом году - всего 2980 производств. Это почти втрое меньше, чем в начале года.

Отмечается, что несмотря на то, что в целом новых производств стало меньше, больше дел стало доходить до суда: 12 572 дела. Это 24% от всех открытых дел в этом году. К сравнению, в 2023 году этот показатель составлял лишь 14%.

Напомним:

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Рекордные 38 204 уголовных дел по мошенничеству открыли в Украине за пять месяцев 2024 года. При этом 18% всех зарегистрированных дел дошли до суда.