Китай продолжает быть лидером украинского импорта - таможня

Товарооборот Украины составил $72,6 млрд за 8 месяцев 2024 года. За этот период в Украину импортировали товаров на $45,1 млрд, а экспортировали - на $27,5 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

При этом налогооблагаемый импорт составил $37,8 млрд, что составляет 84% общих объемов импортируемых товаров, соответственно необлагаемый - 16%.

Согласно сообщению, страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай - $8,9 млрд, Польша - $4,5 млрд и Германия - $3,4 млрд.

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Экспортировали из Украины больше всего в Польшу - на $3,1 млрд, Испанию - на $1,9 млрд, Китай - на $1,9 млрд.

Напомним:

За 7 месяцев 2024 года товарооборот Украины составил 61,7 млрд долл. Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай - 7,7 млрд долл, Польша - 4 млрд долл и Германия - 3,1 млрд долл.

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