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Сокращение расходов госбюджета составит 137 миллиардов в 2024 году – Пидласа

Пятница, 13 сентября 2024, 12:44 - Артур Крыжный

Общее сокращение расходов в государственном бюджете 2024 года составит более 137 млрд грн.

Об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

Из указанной суммы более 115 млрд - сокращение на обслуживании и погашении госдолга.

По словам главы комитета, фактически с 2022 года в Украине есть два бюджета: военный, который покрывается внутренними ресурсами (налогами, сборами и т.д.) и невоенный - дефицитный, который покрывают международные партнеры валютой.

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Депутат отметила, что подала поправку о дополнительном сокращении расходов на 628 млн грн в изменениях в бюджет 2024 года.

"Буду просить комитет сегодня ее поддержать и направить эти средства на лечение раненых военнослужащих", - написала она.

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Напомним:

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №11417 о внесении изменений в бюджет на 2024 год, которыми увеличила расходы на оборону на около 500 миллиардов гривен.

Экономическая правда.

бюджет
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