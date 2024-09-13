МАГАТЭ отправит своих специалистов на важные для безопасности украинских АЭС подстанции
МАГАТЭ расширит представительство своих мониторинговых миссий в Украине на объекты инфраструктуры, имеющие влияние на безопасность АЭС.
Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".
"В дальнейшем мониторинговые миссии Агентства будут присутствовать на критически важных для безопасности ядерных установок электрических подстанций", - говорится в сообщении.
"Энергоатом" отмечает, что надежное внешнее электроснабжение имеет важное значение для безопасности АЭС, а нападения РФ на электрическую сеть создают значительные проблемы и риски для безопасности атомных электростанций.
Напомним:
Дальнейшие российские удары по энергосети Украины могут привести к чрезвычайной ситуации на одной из трех рабочих атомных электростанций, которые до сих пор контролируются Киевом.
Экономическая правда.