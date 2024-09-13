Энергетики призывают экономно потреблять свет в пятницу
Пятница, 13 сентября 2024, 12:14 -
В пятницу 13 сентября потребление на 2,1% меньше, чем в четверг, но энергетики просят экономно потреблять электричество.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"Сегодня сохраняется необходимость экономного потребления электроэнергии", - говорится в сообщении.
Энергетики просят не включать одновременно несколько мощных электроприборов в период с 16:00 до 22:00.
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Экономическая правда.
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