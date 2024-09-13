Энергетики призывают экономно потреблять свет в пятницу

В пятницу 13 сентября потребление на 2,1% меньше, чем в четверг, но энергетики просят экономно потреблять электричество.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Сегодня сохраняется необходимость экономного потребления электроэнергии", - говорится в сообщении.

Энергетики просят не включать одновременно несколько мощных электроприборов в период с 16:00 до 22:00.

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За минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской, Сумской и Харьковской областях

Экономическая правда.

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