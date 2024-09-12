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Европейский центробанк во второй раз снизил ключевые ставки

Четверг, 12 сентября 2024, 20:34 - Артур Крыжный

Европейский центральный банк снизил процентные ставки: базовую снизили до 3,65%, маржинальную кредитную ставку - до 3,9%, по депозитам - 3,5%.

Об этом говорится в пресс-релизе ЕЦБ.

В частности, ставка по депозитам снижена на 0,25%, до уровня 3,5%. Решение совпали с ожиданиями аналитиков.

Базовая процентная ставка опустилась до уровня 3,65%, маржинальная кредитная ставка теперь составляет 3,9%, а ставка по депозитам - 3,5%.

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Указанные изменения вступят в силу 18 сентября.

Напомним:

Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые с 2019 года снизил ключевые ставки на 0,25%: по депозитам - до 3,75%, базовую процентную ставку - до 4,25%, маржинальную кредитную ставку - до 4,5%.

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Экономическая правда.

ставка ЕЦБ
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