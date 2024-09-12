Telegram начал сотрудничать с полицией Франции – СМИ

Платформа Telegram начала сотрудничать со следственными органами Франции после ареста основателя Павла Дурова.

Об этом пишет издание Liberation.

Telegram уже удовлетворил запросы Управления по делам несовершеннолетних (Ofmin) французской национальной полиции и жандармерии в рамках нескольких уголовных расследований.

Платформа предоставила информацию, которая может помочь идентифицировать определенных подозреваемых в нескольких делах. Среди них - дела о преступлениях педофилов, отметило издание.

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"Двери действительно открываются", - сказала в комментарии изданию Иоганна Брусс, глава отдела J3, занимающегося киберпреступностью в парижской прокуратуре.

Изменения настолько беспрецедентны, что прокуратура Франции начала возобновлять расследование по "зависшим" делам, отметило издание.

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Напомним:

Кирилл Буданов отметил необходимость деанонимизировать телеграмм-каналы и отметил, что мессенджер несет угрозу национальной безопасности Украины.

Telegram меняет правила, чтобы позволить модерацию частных чатов после ареста генерального директора Павла Дурова.

Экономическая правда.