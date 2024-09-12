Мальдивы ищут способ, чтобы избежать дефолта

Мальдивы ищут спасения, которое не позволит ей стать первой страной, объявившей дефолт по ключевой форме долга, соответствующей требованиям шариата.

Об этом сообщает пресс-служба Financial Times.

Цена облигаций типа сукук (соответствуют требованиям шариата) на сумму 500 млн долл, выпущенных правительством, упала до 70 центов за доллар за последний месяц в преддверии выплаты в октябре, поскольку валютные резервы страны иссякают.

Дефолт по облигациям, срок погашения которых наступает в 2026 году, станет первым дефолтом суверенного долга по сукук, которых на начало года было выпущено на сумму около 860 млрд долл.

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Страна изо всех сил пытается рассчитаться с двумя основными двусторонними кредиторами - Индией и Китаем, у которых она брала значительные займы для финансирования восходящего бюджетного дефицита.

Сообщается, что выплаты по долгам угрожают истощением ее резервов.

Мировые обозреватели и инвесторы опасаются, что ни одна из властей не окажет поддержку полумиллионной стране с мусульманским большинством населения, что грозит сложным процессом дефолта и реструктуризации.

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Мохамед Шафик, министр финансов Мальдив, заявил, что правительство может осуществить октябрьский платеж в размере около 25 млн долл. Но чистые валютные резервы упали ниже 50 млн долл в июле, поскольку правительство также пыталось удержать привязку валюты руфияа к долл.

Отмечается, что валовые резервы упали ниже 400 млн долл, по сравнению с около 500 млн долл в мае.

Напомним:

Популярное среди туристов островное государство Мальдивы оказалось на грани дефолта.