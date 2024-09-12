В пятницу графики отключения света не будут применять

В пятницу 13 сентября применение графики отключения света не прогнозируют.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Завтра 13 сентября отключения не прогнозируются", - говорится в сообщении.

При этом, необходимость экономного потребления электроэнергии будет сохраняться

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"Пожалуйста, не пользуйтесь мощными электроприборами в периоды пикового потребления: 6:00 - 10:00 и 16:00 - 22:00", - добавили в пресс-службе.

Напомним:

В Киеве и 16 областях ввели графики отключения света - до конца суток четверга 12 сентября будут ограничивать 1 очередь потребителей.

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Экономическая правда.