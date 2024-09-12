В пятницу графики отключения света не будут применять
Четверг, 12 сентября 2024, 18:00 -
В пятницу 13 сентября применение графики отключения света не прогнозируют.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"Завтра 13 сентября отключения не прогнозируются", - говорится в сообщении.
При этом, необходимость экономного потребления электроэнергии будет сохраняться
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"Пожалуйста, не пользуйтесь мощными электроприборами в периоды пикового потребления: 6:00 - 10:00 и 16:00 - 22:00", - добавили в пресс-службе.
Напомним:
В Киеве и 16 областях ввели графики отключения света - до конца суток четверга 12 сентября будут ограничивать 1 очередь потребителей.
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Экономическая правда.
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