Возле подстанции в Киевской области нашли взрывчатку – Минэнерго
Четверг, 12 сентября 2024, 18:21 -
Возле электроподстанции в Киевской области нашли взрывоопасный предмет.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
"В Киевской области при осмотре был обнаружен взрывоопасный предмет на территории подстанции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предмет был изъят после осмотра.
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Напомним:
За прошедшие сутки, 11 сентября, под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
Экономическая правда.
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