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Возле подстанции в Киевской области нашли взрывчатку – Минэнерго

Четверг, 12 сентября 2024, 18:21 - Артур Крыжный

Возле электроподстанции в Киевской области нашли взрывоопасный предмет.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"В Киевской области при осмотре был обнаружен взрывоопасный предмет на территории подстанции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предмет был изъят после осмотра.

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Напомним:

За прошедшие сутки, 11 сентября, под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Экономическая правда.

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