Всі розділи
Укр / Рус

Ворог обстріляв енергетичну інфраструктуру у шести областях – Міненерго

Четвер, 12 вересня 2024, 12:14 - Віктор Волокіта

Минулої доби, 11 вересня, під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зокрема, у Донецькій області внаслідок обстрілу підстанції було пошкоджено обладнання, знеструмлювалось кілька підстанцій та побутові споживачі. Живлення частково відновлено.

У Сумській області внаслідок атаки дронів були знеструмлення підстанції та повітряних ліній, а також побутових та промислових споживачів.

Реклама:

У Чернігівській області також внаслідок обстрілів знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення відновлено за резервною схемою. 

У Київській області під час огляду було виявлено вибухонебезпечний предмет на території підстанції. Його було вилучено.

Нагадаємо:

Реклама:

Внаслідок російського удару енергетична інфраструктура в Конотопі Сумської області значно пошкоджена.

електроенергія Міненергетики війна
Реклама:
Матеріали за темою
Кудрицький вважає, що Україну не очікує катастрофа зі світлом цієї зими 12 вересня 2024, 11:55
В кількох областях повертають графіки відключень світла 12 вересня 2024, 11:54
З анонсованого "Гігавата Зеленського" побудовано близько 60 МВт – Кудрицький  12 вересня 2024, 10:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті