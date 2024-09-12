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АРМА нашло управляющего на щебеночный завод, принадлежавший белорусам

Четверг, 12 сентября 2024, 16:13 - Виктор Волокита
 
фото: арма

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) избрало управляющего для стратегически важного для государства Овручского щебеночного завода в Житомирской области, ранее принадлежавшего горсовету Гомеля.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

По результатам открытого конкурса победителем избрано ООО "Тамерлан-1".

По словам председателя АРМА Елены Думы, следующим этапом станет обсуждение условий договора управления с победителем конкурса.

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В пресс-службе отметили, что предприятие имеет до 2036 года действующее специальное разрешение на добычу красного гранита - одного из наиболее прочных строительных материалов, активно используемого в промышленном, гидротехническом, гражданском и частном строительстве.

"Этот факт остается важным в условиях необходимости материалов для восстановления страны, испытавшей значительные разрушения в результате российской агрессии", - сообщили в АРМА.

Напомним:

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Ранее Овручский щебеночный завод принадлежал коммунальной компании Гомеля в Беларуси. Завод был арестован в 2022 году. Владелец намеренно вел его к банкротству: перестал выплачивать зарплату, уменьшал уставный капитал, увеличивал долги.

АРМА завод
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