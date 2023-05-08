АРМА шукає управителя для Овруцького щебеневого заводу: належав білорусам

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів, отриманих корупційним шляхом, оголосило конкурсний відбір на управителя активів Овруцького щебеневого заводу, який раніше належав міськраді Гостомеля.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Потенційним учасникам конкурсу запропонували управління корпоративними правами та майном підприємства: спецтехнікою та вантажними автомобілями, виробничими конвеєрами, цехами, складами, свердловинами, залізничною під’їзною дорогою, офісними приміщеннями, багатоповерховими житловими будинками, будівлею дитсадка та закладу відпочинку тощо.

"Власником арештованого активу є білоруський орган місцевого самоврядування", – зазначили в АРМА.

За даними YouControl, повна назва підприємства – Овруцький щебеневий завод Гостомельського міського шляхового будівельно-ремонтного тресту.

Слідство встановило, що посадові особи підприємства обманом зменшили свій грошовий статутний капітал, штучно створивши борг із виплати зарплати. Власники щебеневого заводу - міськрада Гостомеля із січня 2022 року не виплачувала зарплату та заборгувала 100 працівникам 4 млн грн.

Вартість арештованого майна становить понад 30 млн грн. Прийом документів для відбору триватиме до 16:00 7 червня 2023 року.

Економічна правда