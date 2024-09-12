Украина заказала трансформаторов больше, чем вся мощность потребления Польши
Украина заказала уже больше трансформаторов, чем вся мощность потребления Польши.
Об этом рассказал бывший глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью ЭП.
Так, энергетиками было заказано столько трансформаторов, сколько было до первых обстрелов.
"За трансформаторы можете не переживать, их больше, чем вся мощность потребления Польши", - отметил он.
Он добавил, что из-за атак РФ Украина потеряла половину генерации, поэтому важно сфокусироваться на защите уцелевшего на электростанциях и усиливать эту защиту.
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Напомним:
Уязвимые к атакам "шахедов" объекты энергетики - в том числе и подстанции на электростанциях - должны были закрыть вторым уровнем защиты, но он был реализован только на подстанциях "Укрэнерго".
Экономическая правда.