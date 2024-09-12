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Жодна електростанція не має другого рівня захисту, хоча його мали звести – Кудрицький

Четвер, 12 вересня 2024, 13:40 - Артур Крижний

Вразливі до атак "шахедів" об'єкти енергетики - у тому числі й підстанції на електростанціях - мали закрити другим рівнем захисту, але його було реалізовано лише на підстанціях "Укренерго".

Про це розповів колишній очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю ЕП.

"Важливо сказати, що перший дійсно побудований на 100%, другий побудований, але тільки на підстанціях "Укренерго", він не побудований на жодних інших об’єктах. Наприклад, на електростанціях", - зазначив він.

За його словами, другим рівнем мали захищатися об'єкти, вразливі до прямих влучань "шахедів" - де як мінімум є трансформатори.

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"Це електростанції, там є такі ж трансформатори, такі ж розподільчі пристрої, як і на підстанціях "Укренерго", - заявив Кудрицький.

Він підкреслив, що до цього переліку можуть бути включені важливі транзитні підстанції обленерго чи об'єкти критичної інфраструктури та нафтогазова інфраструктура.

"Я зараз вам не можу точно згадати, скільки саме другим рівнем мали захищати, але це однозначно не тільки наші об’єкти. Це об'єкти і генерації електроенергії, і нафтогазового комплексу", - додав Кудрицький.

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Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
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