Правоохранители задержали автодоровца, который за взятки сдавал в аренду помещение

Правоохранители задержали руководителя одного из дочерних предприятий госкомпании "Автомобильные дороги Украины" по факту получения 600 тыс. гривен за сдачу в аренду помещений.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Досудебное расследование установило, что должностное лицо требовало от частного предприятия деньги за заключение договора аренды складов в Киеве.

Сначала договорились о хранении имущества на складах, за что неофициально предприниматели должны платить по 100 тыс. гривен в месяц.

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Когда предприятие потребовало все же официально заключить договор аренды помещений, то за эту услугу их попросили заплатить 150 тыс. гривен.

Руководитель одного из дочерних предприятий ОАО "Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины" задержан при получении дежурной части денег в сумме 125 тыс. гривен.

В целом задокументированы факты получения должностным лицом 600 тыс. гривен.

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Как говорится в сообщении, по факту получения неправомерной выгоды за сдачу имущества в аренду сообщено о подозрении руководителю одного из дочерних предприятий ОАО "Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины"

Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним:

10 сентября 2024 прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт по обвинению депутата Киевского городского совета (председателя одной из постоянных комиссий Киевсовета) в получении 1,39 млн грн взятки.