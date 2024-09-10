Хабар за посаду директора ринку: у Києві судитимуть депутата

10 вересня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням депутата Київської міської ради (голови однієї з постійних комісій Київради) в одержанні 1,39 млн грн хабара.

Про це повідомляють пресслужби САП та НАБУ.

В повідомленні не вказано прізвище, водночас відомо, що мова йде про Владислава Трубіцина

Як уже повідомлялось, у межах досудового розслідування встановлено, що у лютому – березні 2021 року депутат Київради, будучи головою постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, за пособництва свого помічника та наближеної особи висловив прохання громадянину надати неправомірну вигоду за призначення наперед визначеної особи на керівну посаду в КП "Житній ринок".

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У ході розмов депутат неодноразово заявляв, що має безпосередній вплив на кадрову політику Департаменту благоустрою і Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА (якому підпорядковане комунальне підприємство).

Так, за 30 тис. доларів США народний обранець мав призначити визначену особу на посаду заступника директора Житнього ринку, а згодом – на посаду директора. Крім того, депутат обіцяв надавати відповідну підтримку та регулювати деякі питання, що стосувалися ведення новим керівництвом у "розумних межах" незаконної діяльності.

"Співбесіду", під час якої було озвучено бачення подальшої діяльності комунального підприємства, депутат провів в одному із антикварних книжкових магазинів столиці", - йдеться в повідомленні.

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14 червня 2024 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи заочно повідомили особі про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України. Крім того про підозру повідомлено його помічнику та наближеній особі.

За продаж посади директора Житнього ринку перед судом постануть колишній депутат Київської міської ради та двоє його спільників.

У САП також нагадали, що у березні 2021 року депутат Київради після "співбесіди" з кандидатом у приміщенні власного антикварного магазину завуальовано повідомив, що вартість призначення становить 30 тис. дол. США. При цьому помічник депутата уточнив, що ця сума передбачає суто призначення на посаду, а надалі розрахунки будуть відбуватись залежно від ситуації.