Строительство третьего уровня защиты остановлено, на него ищут деньги – Кудрицкий

В Украине сейчас приостановлен проект строительства третьего уровня защиты энергообъектов, потому что необходимо найти на него деньги.

Об этом рассказал бывший глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью ЭП.

"Сейчас этот проект приостановлен, потому что необходимо найти на него деньги. За этот проект не отвечало "Укрэнерго". Компания не является заказчиком этого строительства", - рассказал он.

По его словам, заказчиком строительства является Госагентство по восстановлению, которое заключало контракты с подрядчиками. Основная проблема в реализации такого проекта - найти на него деньги.

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"Насколько я знаю, доноры, пока что, третий уровень не финансировали. Я знаю, что эти работы пока только частично финансировал бюджет", - отметил Кудрицкий.

Он добавил, что наличие финансирования является основной проблемой для достройки третьего уровня защиты.

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Напомним:

Уязвимые к атакам "шахедов" объекты энергетики - в том числе и подстанции на электростанциях - должны были закрыть вторым уровнем защиты, но он был реализован только на подстанциях "Укрэнерго".

Экономическая правда.