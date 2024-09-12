Строительство третьего уровня защиты остановлено, на него ищут деньги – Кудрицкий
В Украине сейчас приостановлен проект строительства третьего уровня защиты энергообъектов, потому что необходимо найти на него деньги.
Об этом рассказал бывший глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью ЭП.
"Сейчас этот проект приостановлен, потому что необходимо найти на него деньги. За этот проект не отвечало "Укрэнерго". Компания не является заказчиком этого строительства", - рассказал он.
По его словам, заказчиком строительства является Госагентство по восстановлению, которое заключало контракты с подрядчиками. Основная проблема в реализации такого проекта - найти на него деньги.
"Насколько я знаю, доноры, пока что, третий уровень не финансировали. Я знаю, что эти работы пока только частично финансировал бюджет", - отметил Кудрицкий.
Он добавил, что наличие финансирования является основной проблемой для достройки третьего уровня защиты.
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Напомним:
Уязвимые к атакам "шахедов" объекты энергетики - в том числе и подстанции на электростанциях - должны были закрыть вторым уровнем защиты, но он был реализован только на подстанциях "Укрэнерго".
Экономическая правда.