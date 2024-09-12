Графики отключения света ввели в большинстве областей Украины
Четверг, 12 сентября 2024, 13:03 -
В Киеве и 16 областях ввели графики отключения света - до конца суток четверга 12 сентября будут ограничивать 1 очередь потребителей.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"В Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой областях будет действовать одна очередь отключений", - говорится в сообщении.
Причина введения ограничений - снижение эффективности солнечных электростанций из-за пасмурной погоды и падения генерации на ТЭС.
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Напомним:
В Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях вводят графики стабилизационных отключений.
Экономическая правда.
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