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Графики отключения света ввели в большинстве областей Украины

Четверг, 12 сентября 2024, 13:03 - Артур Крыжный

В Киеве и 16 областях ввели графики отключения света - до конца суток четверга 12 сентября будут ограничивать 1 очередь потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"В Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой областях будет действовать одна очередь отключений", - говорится в сообщении.

Причина введения ограничений - снижение эффективности солнечных электростанций из-за пасмурной погоды и падения генерации на ТЭС.

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Напомним:

В Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях вводят графики стабилизационных отключений.

Экономическая правда.

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