ИИ-стартап из Украины Mantis Analytics получил почти четверть миллиона долларов инвестиций

Mantis Analytics, ИИ-платформа для ситуационной осведомленности и управления рисками в режиме реального времени, получила инвестицию в размере 240 тыс долл от фонда Nezlamni.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что инвестиция является частью раунда SAFE на стадии pre-seed. Она имеет целью ускорение разработки и выхода платформы Mantis на рынок США, что является ключевым стратегическим приоритетом для стартапа.

Mantis Analytics - AI-платформа, основанная Максимом Терещенко, Остапом Выхопнем и Антоном Тарасюком. Она повышает эффективность операций по безопасности, предоставляя ситуационную осведомленность в режиме реального времени для выявления угроз и реагирования на них. Основанная в 2022 году в начале большой войны, компания эволюционировала из волонтерской инициативы в стартап двойного назначения.

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Сообщается, что инвестор - Фонд Nezlamni, созданный соучредителями Uklon Дмитрием Дубровским, Викторией Дубровской, Сергеем Смусем и Виталием Дятленко, фокусируется на инновациях в сфере оборонных технологий и безопасности. В портфеле фонда есть такие инвестиции, как Ailand Systems (компания по разминированию с помощью дронов) и Buntar Aerospace (разрабатывают развед-дрон).

"Впечатляет, что соучредители одной из ведущих украинских компаний "новой волны" признают потенциал украинских продуктов безопасности и продуктов двойного назначения. Это стратегическое партнерство заряжено на влияние. Мы планируем масштабировать на глобальном уровне тот опыт, который получили в Украине", – отмечает CEO Mantis Analytics Максим Терещенко.

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Напомним:

Украинский стартап Osavul, занимающийся медиааналитикой с использованием искусственного интеллекта (ИИ), привлек три миллиона долларов в рамках раунда late seed от трех европейских фондов.