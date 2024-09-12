Враг перебил водоснабжение в Покровск
В результате боевых действий остановлена работа модульной фильтровальной станции, благодаря которой в последнее время Покровск получал воду. Восстановить ее работу пока невозможно.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
"Работаем над решением этой проблемы. В частности, уже сейчас в Покровской громаде за счет местного бюджета пробурено 75 скважин общего пользования, за счет ОСМД - 250 скважин возле многоэтажек", - рассказал Филашкин.
По его словам, в громаде организован подвоз питьевой воды и установлено 8 установок обратного осмоса, из которых люди могут набирать воду бесплатно.
"Ситуация сложная и в ближайшее время лучше не станет", - подытожил глава ОВА.
Напомним:
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