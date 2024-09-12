Враг перебил водоснабжение в Покровск

В результате боевых действий остановлена работа модульной фильтровальной станции, благодаря которой в последнее время Покровск получал воду. Восстановить ее работу пока невозможно.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Работаем над решением этой проблемы. В частности, уже сейчас в Покровской громаде за счет местного бюджета пробурено 75 скважин общего пользования, за счет ОСМД - 250 скважин возле многоэтажек", - рассказал Филашкин.

По его словам, в громаде организован подвоз питьевой воды и установлено 8 установок обратного осмоса, из которых люди могут набирать воду бесплатно.

Реклама:

"Ситуация сложная и в ближайшее время лучше не станет", - подытожил глава ОВА.

Напомним:

В результате российского удара энергетическая инфраструктура в Конотопе Сумской области значительно повреждена.

Реклама: