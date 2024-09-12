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Ситуація з електропостачанням у Конотопі критична – міський голова

Четвер, 12 вересня 2024, 09:00 - Віктор Волокіта

Внаслідок російського удару енергетична інфраструктура в Конотопі Сумської області значно пошкоджена.

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін у Facebook.

За його словами, ситуація з електропостачанням у Конотопі просто критична. Енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

"Енергетики в цей момент роблять все більше, навіть ніж можливо, щоб дати світло в лікарню і на водоканал. Коли з'явиться електрика в будинках жителів хоча б погодинно - ніхто не візьметься спрогнозувати", - розповів Семеніхін.

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Нагадаємо:

Як повідомляла Українська правда, внаслідок російського удару по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури Конотопа 14 людей зазнали поранень.

Росіяни застосували БпЛА типу "Шахед". 

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енергетика електроенергія війна
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