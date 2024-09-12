Ситуація з електропостачанням у Конотопі критична – міський голова
Четвер, 12 вересня 2024, 09:00 -
Внаслідок російського удару енергетична інфраструктура в Конотопі Сумської області значно пошкоджена.
Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін у Facebook.
За його словами, ситуація з електропостачанням у Конотопі просто критична. Енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень.
"Енергетики в цей момент роблять все більше, навіть ніж можливо, щоб дати світло в лікарню і на водоканал. Коли з'явиться електрика в будинках жителів хоча б погодинно - ніхто не візьметься спрогнозувати", - розповів Семеніхін.
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Нагадаємо:
Як повідомляла Українська правда, внаслідок російського удару по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури Конотопа 14 людей зазнали поранень.
Росіяни застосували БпЛА типу "Шахед".
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