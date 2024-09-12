Спрос на гибридные авто вырос на 76%: что украинцы выбирали в августе

В августе 2024 года автопарк Украины пополнили более 3,1 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 76% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Укравтопром.

Согласно сообщению, доля новых авто в этом количестве составила 58%, против 63% в прошлом году.

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (414 ед.)

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Второй результат у TOYOTA Yaris Cross (134 ед.) Третий по популярности - NISSAN X-Trail (133 ед.)

В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US (92 ед.) Также в лидерской тройке: TOYOTA RAV-4 (78 ед.) и KIA Niro (73 ед.).

Напомним:

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В августе 2024 года украинский автопарк пополнили 6445 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 68% больше, чем в августе 2023 года.

Экономическая правда