Попит на електрокари зріс на 70%: що обирали українці у серпні
Вівторок, 10 вересня 2024, 09:58 -
У серпні 2024 року український автопарк поповнили 6445 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 68% більше, ніж у серпні 2023 року.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Частка нових машин в реєстраціях BEV, як і торік, склала 18%.
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 6302 од. (нових – 1159 од., уживаних – 5143 од.).
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Серед 143 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.
В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- BYD Song Plus - 174 од.;
- HONDA M-NV - 169 од.;
- VOLKSWAGEN ID.4 - 147 од.;
- ZEEKR 001 - 107 од.;
- NISSAN Ariya - 83 од.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
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- NISSAN Leaf - 658 од.;
- TESLA Model Y - 588 од.;
- TESLA Model 3 - 561 од.;
- HYUNDAI Kona - 308 од.;
- VOLKSWAGEN е-Golf - 289 од.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 35,6 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% б/в.
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