Попит на електрокари зріс на 70%: що обирали українці у серпні

У серпні 2024 року український автопарк поповнили 6445 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 68% більше, ніж у серпні 2023 року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Частка нових машин в реєстраціях BEV, як і торік, склала 18%.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 6302 од. (нових – 1159 од., уживаних – 5143 од.).

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Серед 143 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

BYD Song Plus - 174 од.;

HONDA M-NV - 169 од.;

VOLKSWAGEN ID.4 - 147 од.;

ZEEKR 001 - 107 од.;

NISSAN Ariya - 83 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

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NISSAN Leaf - 658 од.;

TESLA Model Y - 588 од.;

TESLA Model 3 - 561 од.;

HYUNDAI Kona - 308 од.;

VOLKSWAGEN е-Golf - 289 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 35,6 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% б/в.