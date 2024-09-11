Пышный и Марченко осудили намерения МВФ посетить Россию с миссией

Глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный и министр финансов Сергей Марченко призвали Международный валютный фонд (МВФ) отказаться от идеи командировки миссии в Россию с целью консультаций по статье IV устава фонда.

Об этом свидетельствуют их посты в Фейсбуке, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Вместе с коллегами из НБУ мы четко прокоммуницировали позицию Украины о недопустимости работы со страной-агрессором. Мы призываем изолировать государство-агрессора, не возобновлять диалог и не легитимизировать российский режим. 4-я статья соглашения МВФ, и любые другие формальные причины, не могут быть предпосылкой для работы в РФ", - написал Марченко на своей странице.

В свою очередь Пышный добавил, что последствия возобновления сотрудничества с РФ со стороны МВФ "могут быть крайне негативными и точно будут противоречить глобальной повестке дня".

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"Возобновление сотрудничества МВФ с РФ может быть воспринято как страной-агрессором, так и другими странами как расширение возможностей для возобновления диалога с Россией и легитимизацию всех потерь, нанесенных Украине", - написал Пышный.

Как сообщалось, ранее постоянный представитель МВФ в РФ Аннет Киобе заявила, что в рамках предстоящих консультаций с Россией по статье IV группа сотрудников фонда будет проводить виртуальные обсуждения с 16 сентября, а затем отправится в страну для личных встреч. "Как и в случае с консультациями по статье IV, группа сотрудников МВФ обсудит экономическое развитие и политику страны", - отмечалось в заявлении.

Напомним:

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Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил, что миссия Фонда посетит Россию для обсуждения "экономического развития и политики страны".

МВФ станет первым крупным международным финансовым органом, который отправит свою официальную миссию в Россию после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Миссия МВФ начнет работу в онлайн-формате 16 сентября и продолжит визитом делегации в Москву для встреч с российскими официальными лицами, где будут обсуждать экономическое развитие и политику страны.

Фонд не предоставляет кредитование России с 1998 года, а техническую помощь - с 2022 года. Последняя ежегодная миссия МВФ посетила Россию в ноябре 2019 года, перед началом пандемии COVID.

Многие западные страны поднимали вопрос о возможности исключения России из МВФ после вторжения в Украину, но это оказалось сложным вопросом из-за нежелания других членов с большими квотами голосов, таких как Китай и Индия.