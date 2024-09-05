Місія МВФ відвідає РФ вперше з початку великої війни

Міжнародний валютний фонд (МВФ) підтвердив, що місія Фонду відвідає Росію для обговорення "економічного розвитку і політики країни".

Про це повідомляє Reuters.

МВФ стане першим великим міжнародним фінансовим органом, який відправить свою офіційну місію до Росії після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Місія МВФ розпочне роботу в онлайн-форматі 16 вересня і продовжить візитом делегації до Москви для зустрічей з російськими офіційними особами, де обговорюватимуть економічний розвиток і політику країни.

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Зазначається, що Фонд не надає кредитування Росії з 1998 року, а технічну допомогу – з 2022 року. Остання щорічна місія МВФ відвідала Росію в листопаді 2019 року, перед початком пандемії COVID.

Багато західних країн порушували питання про можливість виключення Росії з МВФ після вторгнення в Україну, але це виявилося складним через небажання інших членів з великими квотами голосів, таких як Китай та Індія.

Від початку війни західні держави-члени критикували МВФ за надто оптимістичні, на їхню думку, прогнози щодо російської економіки, яка постраждала від санкцій, і застерігали, що будь-які рішення про арешт заморожених російських активів мають бути підкріплені достатньою юридичною підтримкою.

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Економічна правда.