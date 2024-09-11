Фонд госимущества продал первую недвижимость со стартовой ценой 1 грн

Фонд государственного имущества Украины реализовал первый актив со стартовой ценой в 1 гривну.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"Команда Фонда государственного имущества 10 сентября провела первый аукцион по приватизации "гривновки" (объекта со стартовой ценой в 1 гривну) на сумму более 1,5 млн грн", - рассказали в ФГИ.

Согласно сообщению, объект находится в Одессе. Это - нежилое здание, бывший приемный радиоцентр для управления воздушным движением. Общая площадь - 25,8 кв.м. Нуждается в текущем ремонте.

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В ФГИ также рассказали, что во время торгов за эту недвижимость соревновались 11 участников, что обусловило большой рост цены, от начальной - 1 грн, до финальной - 1,5 млн грн. Также покупатель должен дополнительно оплатить 300 тыс. НДС.

Напомним:

Фонд государственного имущества Украины продал единый имущественный комплекс Полтавского экспериментального протезно-ортопедического предприятия за 50 млн грн.

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