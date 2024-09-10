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Фонд держмайна продав протезний завод у Полтаві

Вівторок, 10 вересня 2024, 16:01 - Віктор Волокіта
 

Фонд державного майна України продав єдиний майновий комплекс Полтавського експериментального протезно-ортопедичного підприємства за 50 млн грн. 

Про це повідомляється на сайті "Прозорро.Продажі"

Переможцем торгів стало ТОВ "Ортопед", власником якого є Юрій Бондаренко.

Нагадаємо:

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Фонд державного майна України виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс Полтавського експериментального протезно-ортопедичного підприємства зі стартовою ціною 18,4 млн грн.

Виробництво знаходиться у Полтаві, Сумах та Кропивницькому.

Як зазначається на офіційному сайті ТОВ "Ортопед", підприємство створене в 2020 році. Спеціалізується на виробництві допоміжних засобів реабілітації для осіб з інвалідністю, виготовленні медичного та реабілітаційного обладнання, тренажерів, спортивних майданчиків для закладів охорони здоров’я, реабілітаційних центрів та інших установ, а також безкоштовно, за державною програмою, забезпечує учасників бойових дій, осіб з інвалідністю протезами верхніх та нижніх кінцівок, ортезами верхніх та нижніх кінцівок, ортопедичним взуттям, допоміжними засобами реабілітації для дітей з інвалідністю, інвалідними візками. 

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Виробничі потужності підприємства складають 2400м². 

Штат співробітників складає 130 осіб, які виготовляють на місяць до 1000 пар ортопедичного взуття, 120 одиниць протезів верхніх та нижніх кінцівок, щонайменше 10% з яких військовослужбовці, 150 ортезів верхніх та нижніх кінцівок, 450 допоміжних засобів реабілітації.

ФДМ
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