Зависимость ЕС от российского газа сократилась с 45% в 2021 году до 15% в 2023 году: Блок стран готов к прекращению транзита газа РФ через Украину.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Мы раньше импортировали 150 миллиардов кубометров газа из России ежегодно, а сейчас этот объем меньше 50 миллиардов", - заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Согласно сообщению, ЕС достиг своего 90-процентного зимнего показателя хранения газа в августе, что значительно раньше крайнего срока 1 ноября.

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Европейцы также сократили потребление газа на 18% с 2022 по 2024 год, что превышает первоначально установленную цель.

По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, ЕС также готов к окончанию действия газового транзитного соглашения между Украиной и Россией в этом году.

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Напомним:

Правительство Украины не ведет официальных переговоров о продлении транзита российского газа после завершения действующего соглашения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в результате переговоров между Россией и Украиной, чтобы обеспечить продолжение поставок российского газа через Украину в несколько европейских стран.

Украина не намерена продлевать транзитный договор с Россией по газу, срок действия которого истекает в конце 2024 года, в случае запроса из Европы готова обсуждать транзит газа других поставщиков через свою ГТС.

Экономическая правда.