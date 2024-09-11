Минобороны улучшило качество проверок поставок: вернуло брака на 550 млн

Министерство обороны Украины в августе вернуло поставщикам для устранения недостатков почти 230 тысяч единиц товара, который не соответствовал требованиям, на более 550 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Соответственно, это вещевое имущество не было поставлено в Вооруженные силы Украины.

Как напомнил заместитель министра обороны Юрий Джигир, недавно из-за изменений в приказе Минобороны № 375 было внедрено проведение технического осмотра товара на Объединенных центрах обеспечения Командования сил логистики, а не на предприятиях поставщика, как это было раньше.

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"Это позволило значительно уменьшить риск подмены вещевого имущества, технический осмотр которого был осуществлен на предприятиях поставщика", - отметил он.

Так, по словам Юрия Джигира, в августе по действующим контрактам Минобороны приняло от поставщиков более 1,5 миллиона единиц вещевого имущества на общую сумму 1,6 миллиарда гривен. Поставка осуществлялась по 84 государственным контрактам.

Всего с начала 2024 года Центральное управление контроля качества Министерства обороны Украины приняло более 16 миллионов единиц вещевого имущества на общую сумму 11,9 миллиарда гривен.

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Оборонное ведомство вернуло поставщикам 1,8 миллиона единиц товаров на сумму 1,6 миллиарда гривен для устранения выявленных несоответствий.

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