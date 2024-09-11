Минобороны улучшило качество проверок поставок: вернуло брака на 550 млн
Министерство обороны Украины в августе вернуло поставщикам для устранения недостатков почти 230 тысяч единиц товара, который не соответствовал требованиям, на более 550 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Соответственно, это вещевое имущество не было поставлено в Вооруженные силы Украины.
Как напомнил заместитель министра обороны Юрий Джигир, недавно из-за изменений в приказе Минобороны № 375 было внедрено проведение технического осмотра товара на Объединенных центрах обеспечения Командования сил логистики, а не на предприятиях поставщика, как это было раньше.
"Это позволило значительно уменьшить риск подмены вещевого имущества, технический осмотр которого был осуществлен на предприятиях поставщика", - отметил он.
Так, по словам Юрия Джигира, в августе по действующим контрактам Минобороны приняло от поставщиков более 1,5 миллиона единиц вещевого имущества на общую сумму 1,6 миллиарда гривен. Поставка осуществлялась по 84 государственным контрактам.
Всего с начала 2024 года Центральное управление контроля качества Министерства обороны Украины приняло более 16 миллионов единиц вещевого имущества на общую сумму 11,9 миллиарда гривен.
Оборонное ведомство вернуло поставщикам 1,8 миллиона единиц товаров на сумму 1,6 миллиарда гривен для устранения выявленных несоответствий.
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