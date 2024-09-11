В Україні запустили ІТ-систему, яка пришвидчить постачання продуктів для ЗСУ у 4 рази

11 вересня "Державний оператор тилу" презентував DOT-Chain. Це інноваційна ІТ-систему для управління тиловими потребами ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Головне завдання DOT-Chain – зробити процес забезпечення військових легшим і швидшим. Зокрема, це стане можливим завдяки спрощенню процесів, збільшенню проінформованості та посиленню підтримки військових і постачальників.

"Якщо раніше термін поставки продуктів міг складати до двох місяців, то після запровадження DOT-Chain цей строк має скоротитися приблизно в чотири рази", – заявив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

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Створення DOT-Chain стало наймасштабніший цифровим проєктом в DOT. Над розробкою працювала команда IT-спеціалістів Державного оператора тилу.

"Перед нами стояло завдання змінити стару систему так, щоб нелетальне забезпечення ЗСУ було більш ефективним. Наразі функціонал DOT-Chain поширюється на харчування. ІТ-команда ДОТ оцифрувала весь процес забезпечення – від подачі заявок на продукти до оформлення видаткових накладних та актів. У майбутньому система може швидко масштабуватися для покриття інших категорій товарів", – зауважила Альона Жужа, ІТ-радниця ДОТ.

Що змінила нова ІТ-система DOT-Chain?

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Перевела в цифру паперові документи для оптимізації роботи військових. Це важливий крок до відмови від "паперової армії". Замість 30 тис. паперів щотижня, які мали опрацьовувати військові, тепер потрібно зробити лише кілька кліків у системі. Це суттєво зменшує обсяг роботи начпродів. Спростила процес оплати за товари. Він буде в чотири рази швидший, адже видаткові накладні одразу підвантажуються в систему, а ДОТ, маючи підписи від військової частини та постачальника, може одразу оплатити відвантаження. Оптимізувала обмін даними. Відомості із системи використовує, зокрема, і Міністерство оборони. Це дозволяє коригувати потреби військових відповідно до даних, що агрегує DOT-Chain: кількість заявок, інформація про постачання та обсяги, які прийняли чи не прийняли на баланс військові частини. Налаштувала взаємодію між сторонами, залученими до процесу забезпечення ЗСУ. У системі DOT-Chain за кожним запитом видно всі документи щодо закупівлі та постачання. Фактично ДОТ стає третьою стороною, яка опікується й начпродами, і постачальниками та може швидко реагувати на зміну запитів від військових частин.

Нагадаємо:

Державний оператор тилу (ДОТ) – закупівельна агенція при Міністерстві оборони України, що забезпечує тилові потреби Збройних сил України: харчування, речове майно, пально-мастильні матеріали.