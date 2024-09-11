Минобразования получит от Всемирного банка 415 миллионов долларов: на что пойдут средства
Минобразования, Минфин и Всемирный банк подписали соглашения по реализации программы LEARN, которая рассчитана на три года с общим финансированием в 415 млн долл.
Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
Международный банк реконструкции и развития предоставит $235 млн займа, а Международная ассоциация развития - $150 млн кредита. Еще $30 млн поступят в виде гранта от Мультидонорского трастового фонда для восстановления Украины.
Программа будет финансировать строительство укрытий, закупку экологических автобусов, обеспечение учебниками и повышение квалификации учителей.
Отмечается, что программа LEARN станет важной частью реформы "Новой украинской школы", в частности будет поддерживать пилотные проекты в старших классах.
Финансирование программы кредитования, связанного с результатами, поступит в общий фонд госбюджета после достижения определенных результатов использования субвенций и бюджетных программ МОН
Читайте также: Ищем технаря. Может ли образование перейти на военные рельсы?
Сколько стоит получить высшее образование: обзор самых популярных вузов
Экономическая правда.