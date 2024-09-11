Украине необходимо $14 млрд для восстановления образовательной инфраструктуры

В Украине для восстановления разрушенной и поврежденной из-за войны образовательной инфраструктуры необходимо $14 млрд в следующие девять лет.

Об этом сообщил заместитель министра образования Андрей Витренко, передает "Интерфакс-Украина".

"Каждое седьмое учебное заведение в Украине или разрушено полностью, или повреждено. Постоянно делаем исследования благодаря нашим партнерам, и по состоянию на сегодня, по данным Всемирного банка, почти $14 млрд необходимо для того, чтобы только восстановить утраченную инфраструктуру.", - сказал Витренко на очередной международной конференции United for Justice.

По его словам, эти $14 млрд должны быть максимально реализованы в течение ближайших девяти лет.

Реклама:

Напомним:

Защитные сооружения на объектах "Укрэнерго" готовы более чем на 85%, а там, где работы проводит Агентство по восстановлению, готовность ниже.