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Украине необходимо $14 млрд для восстановления образовательной инфраструктуры

Среда, 11 сентября 2024, 17:15 - Виктор Волокита

В Украине для восстановления разрушенной и поврежденной из-за войны образовательной инфраструктуры необходимо $14 млрд в следующие девять лет.

Об этом сообщил заместитель министра образования Андрей Витренко, передает "Интерфакс-Украина". 

"Каждое седьмое учебное заведение в Украине или разрушено полностью, или повреждено. Постоянно делаем исследования благодаря нашим партнерам, и по состоянию на сегодня, по данным Всемирного банка, почти $14 млрд необходимо для того, чтобы только восстановить утраченную инфраструктуру.", - сказал Витренко на очередной международной конференции United for Justice.

По его словам, эти $14 млрд должны быть максимально реализованы в течение ближайших девяти лет.

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Напомним:

Защитные сооружения на объектах "Укрэнерго" готовы более чем на 85%, а там, где работы проводит Агентство по восстановлению, готовность ниже.

инфрастуктура образование
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