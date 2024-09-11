Украина в августе вдвое увеличила грузооборот морских портов

Грузооборот украинских портов составил 7 млн тонн в августе, что более чем вдвое выше показателя августа прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

В августе 2023 года грузооборот составил 3,3 млн тонн.

Как говорится в сообщении, лидеры грузооборота зерновые и рудные грузы - 4 млн т. (против 2,3 млн т. в 2023 г.) и 1,2 млн т. (против 195 тыс. т. в 2023 г.) соответственно.

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Грузооборот через Украинский коридор в августе составил 5,9 млн т, из которых - 3,6 млн т. - продукция украинских аграриев.

Всего за январь - август 2024 года порты Украины обработали почти 67 млн т. (против 37,7 млн т. в 2023 г.). Обработано 7 769 судов, против 9 732 в 2023 году.

Напомним:

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За шесть месяцев 2024 года порты Украины перегрузили 53 млн тонн грузов.

Грузооборот украинских портов сократился до 7 млн тонн в июне 2024 года с 8,26 млн тонн в мае и с 9,91 млн тонн в апреле.