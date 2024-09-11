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Гетманцев говорит, что количество украинских аккаунтов OnlyFans растет втрое ежегодно

Среда, 11 сентября 2024, 15:54 - Артур Крыжный

Количество украинских аккаунтов на платформе создания платного контента OnlyFans увеличивается втрое ежегодно.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он отметил, что среди граждан Украины сфера создания платного контента демонстрирует стремительный рост.

"За осуществление указанной деятельности пользователи получают денежные средства, а некоторые из них - суммы средств в значительных размерах", - заявил он.

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Гетманцев привел пример, что некоторые "гражданки" за несколько лет создания платного контента на OnlyFans заработали по несколько миллионов долларов.

Глава налогового комитета настоятельно порекомендовал таким гражданам "выполнить налоговый долг" - задекларировать доходы и уплатить налоги.

Напомним:

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Компания OnlyFans Ltd. выплатила владельцу Леониду Радвинскому 472 млн долл дивидендов в прошлом финансовом году, в результате чего за три года он получил от сайта более 1 млрд долл.

Экономическая правда.

налоги
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