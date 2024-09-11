Гетманцев говорит, что количество украинских аккаунтов OnlyFans растет втрое ежегодно

Количество украинских аккаунтов на платформе создания платного контента OnlyFans увеличивается втрое ежегодно.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он отметил, что среди граждан Украины сфера создания платного контента демонстрирует стремительный рост.

"За осуществление указанной деятельности пользователи получают денежные средства, а некоторые из них - суммы средств в значительных размерах", - заявил он.

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Гетманцев привел пример, что некоторые "гражданки" за несколько лет создания платного контента на OnlyFans заработали по несколько миллионов долларов.

Глава налогового комитета настоятельно порекомендовал таким гражданам "выполнить налоговый долг" - задекларировать доходы и уплатить налоги.

Напомним:

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Компания OnlyFans Ltd. выплатила владельцу Леониду Радвинскому 472 млн долл дивидендов в прошлом финансовом году, в результате чего за три года он получил от сайта более 1 млрд долл.

Экономическая правда.