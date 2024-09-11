НБУ прогнозирует, что партнеры предоставят помощи на $31 миллиард в 2025 году – СМИ

Ожидается, что международные партнеры предоставят льготных кредитов и грантов еще на сумму 13,5 миллиарда долларов до конца 2024 году и 31 млрд долларов в 2025 году.

Об этом сообщили hromadske в пресс-службе Нацбанка.

Отмечается, что в январе-августе 2024 года Украина уже получила финансирование на сумму 24,4 млрд долларов, а до конца года ожидается еще 13,5 млрд долларов международной помощи от ЕС, США, Международного валютного фонда и других доноров.

"На следующий год подтверждены средства от ЕС и МВФ. Сейчас продолжаются переговоры с другими партнерами, учитывая начало бюджетных процессов в ряде стран", - отметили в регуляторе.

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По данным Нацбанка, все доноры, прежде всего страны G7, подтверждают взятые на себя обязательства по финансовой поддержке в рамках программы с МВФ.

Кроме того, практическая реализация механизма Extraordinary Revenue Acceleration Loans (ERA), который обеспечен будущими доходами от обездвиженных российских активов, может предоставить Украине дополнительный финансовый ресурс.

Средства, предоставляемые международными партнерами, в большей степени пополняют международные резервы Украины.

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Напомним:

По состоянию на начало сентября 2024 года международные резервы Украины составляли 42,3 млрд долл: в августе они выросли на 13,7%.

Экономическая правда.