Міжнародні резерви України у серпні зросли на 14%
Станом на початок вересня 2024 року міжнародні резерви України становили 42,3 млрд дол: у серпні вони зросли на 13,7%.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Таке зростання зумовлене надходженнями від міжнародних партнерів, що перевищили обсяги продажу валюти НБУ та боргових виплат в іноземній валюті.
У серпні 2024 року до резервів надійшло 8 465 млн доларів, зокрема:
- 4,5 млрд доларів США від Європейського Союзу через програму Ukraine Facility;
- 3,8 млрд доларів США від Світового банку.
На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Україна витратила 724,1 млн доларів:
- 266 млн доларів було спрямовано на погашення боргу перед Світовим банком;
- 239,9 млн доларів – на виплати за зовнішніми облігаціями;
- 130,1 млн доларів – на державні деривативи;
- 88,1 млн доларів – на виплати іншим міжнародним кредиторам.
Також Україна сплатила 392,4 млн доларів Міжнародному валютному фонду.
Крім цього, у серпні НБУ продав на валютному ринку 2,6 мільярда доларів та викупив до резервів лише 300 тисяч доларів, що призвело до чистого продажу валюти в обсязі 2,6 млрд доларів. Це на 18,4% менше порівняно з липнем.
Завдяки переоцінці фінансових інструментів резерви зросли на 443 млн доларів.
Поточний рівень резервів дозволяє покрити імпортні потреби України на 5,4 місяця.
Економічна правда.