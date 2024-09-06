Міжнародні резерви України у серпні зросли на 14%

Станом на початок вересня 2024 року міжнародні резерви України становили 42,3 млрд дол: у серпні вони зросли на 13,7%.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Таке зростання зумовлене надходженнями від міжнародних партнерів, що перевищили обсяги продажу валюти НБУ та боргових виплат в іноземній валюті.

У серпні 2024 року до резервів надійшло 8 465 млн доларів, зокрема:

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4,5 млрд доларів США від Європейського Союзу через програму Ukraine Facility;

3,8 млрд доларів США від Світового банку.

На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Україна витратила 724,1 млн доларів:

266 млн доларів було спрямовано на погашення боргу перед Світовим банком;

239,9 млн доларів – на виплати за зовнішніми облігаціями;

130,1 млн доларів – на державні деривативи;

88,1 млн доларів – на виплати іншим міжнародним кредиторам.

Також Україна сплатила 392,4 млн доларів Міжнародному валютному фонду.

Крім цього, у серпні НБУ продав на валютному ринку 2,6 мільярда доларів та викупив до резервів лише 300 тисяч доларів, що призвело до чистого продажу валюти в обсязі 2,6 млрд доларів. Це на 18,4% менше порівняно з липнем.

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Завдяки переоцінці фінансових інструментів резерви зросли на 443 млн доларів.

Поточний рівень резервів дозволяє покрити імпортні потреби України на 5,4 місяця.

Економічна правда.