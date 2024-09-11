"Текстиль-Контакт" отказалась от "конопляного" проекта в Ровенской области

Группа "Текстиль-Контакт" отказалась от участия в создании центра выращивания и переработки промышленной конопли в индустриальном парке Hempy UA в Ровенской области.

Об этом рассказал владелец ТК-Групп Александр Соколовский в эфире Business Breakfast от Forbes Ukraine.

Соколовский отметил, что был среди соучредителей индустриального парка Hempy UA, но вышел из проекта, потому что "нужны и большие деньги, и много времени".

В то же время идею развития текстильного коноплеводства в Украине Соколовский назвал интересной и перспективной, учитывая климатические условия и растущий спрос в мире на ткани из конопли.

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Напомним:

Александр Соколовский, владелец текстильного предприятия Украины "Текстиль-Контакт", заявил о давлении на бизнес со стороны Голосеевской прокуратуры Киева.

Экономическая правда.

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