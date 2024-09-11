Чистая прибыль "Укрнафты" достигла более 10 миллиардов в первом полугодии

ПАО "Укрнафта" в первом полугодии 2024 года получило 10,6 млрд грн чистой прибыли.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Результаты подтверждены аудитом Crowe Erfolg Ukraine, Crowe Audit & Accounting Ukraine", - сообщили в компании.

Общество за этот период уплатило 20,2 млрд грн в государственный бюджет в виде налогов, сборов, дивидендов на государственную долю и таможенных платежей.

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"Всего с начала государственного управления и старта работы нового менеджмента в конце 2022 года и по состоянию на текущий момент предприятие получило почти 40 млрд грн прибыли", - отметил директор „Укрнафта" Сергей Корецкий.

Напомним:

"Укргазбанк" и „Укрнафта" заключили кредитный договор на 4 млрд грн для реализации компанией инвестиционной программы, которая предусматривает наращивание добычи нефти и газа и внедрение проектов когенерации.

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