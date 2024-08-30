"Укрнафта" залучить у держбанку 4 млрд: на які проєкти підуть гроші

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"Укргазбанк" та "Укрнафта" уклали кредитний договір на 4 млрд грн для реалізації компанією інвестиційної програми, яка передбачає нарощування видобутку нафти та газу та впровадження проєктів когенерації.

Про це повідомляють пресслужби "Укрнафти" та банку.

Йдеться про буріння нових свердловин, а також будівництво та введення в експлуатацію сучасних газопоршневих установок.

"За рахунок залучених коштів планується фінансування програм буріння та інтенсифікації видобутку, будівництво сучасних газопоршневих станцій", - зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

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Нагадаємо:

ПАТ "Укрнафта" 14 серпня відхилила єдиного учасника ТОВ "Будспецгарант Груп" із тендерів щодо трьох когенераційних газопоршневих електростанцій загальною очікуваною вартістю 2,56 млрд грн. Тому тендери відмінять.

