Галущенко считает, что ответом на российские обстрелы энергообъектов должны стать санкции

Ответом на российские обстрелы энергетических объектов в Украине должны стать санкции, в частности, против атомной энергетики России.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время 9-й ежегодной конференции по энергетической безопасности Центральной и Восточной Европы, организованной Атлантическим советом.

"Очень важно сказать, что на все эти обстрелы, разрушения, все то, что террористическое государство россия сделала в Украине, очень важно дать им мощный ответ. И этот ответ - санкции", - сказал он.

По его словам, пока нет другого способа для быстрого ответа на этот российский террор, поэтому очень важно сейчас вводить санкции во всех сферах энергетического сектора. "И это касается не только газа, не только нефти и угля, но очень важно - это санкции в атомной сфере", - подчеркнул Герман Галущенко.

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Напомним:

За минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Экономическая правда

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