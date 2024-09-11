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Ворог за добу атакував енергооб'єкти у 4 областях – Міненерго

Середа, 11 вересня 2024, 11:24 - Артур Крижний

За минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зокрема, у Харківській області внаслідок бойових дій знеструмлювались кілька підстанцій та побутові споживачі. Живлення відновлено для всіх споживачів.

У Полтавській області під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія. Живлення відновлено.

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Крім того, у Запорізькій області з технологічних причин вимикалось обладнання на підстанції, знеструмлювались побутові споживачі. На одному з промислових підприємств сталося порушення технології виробничого процесу. Наразі живлення відновлено.

У Хмельницькій області внаслідок технологічних порушень знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою.

Нагадаємо:

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У середу 11 вересня не планується застосування графіків погодинних відключень електроенергії, але енергетики просять економити світло.

Економічна правда.

енергетика електроенергія
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