УЗ с начала года отремонтировала более 700 километров путей
Среда, 11 сентября 2024, 13:56 -
За 8 месяцев 2024 года железнодорожники уже успели отремонтировать 737,6 км путей, что составляет 62% от запланированного объема на год.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
"На участках с интенсивным движением поездов капитальным ремонтом обновили почти 239 км путей и около 499 км - другими ремонтами", - говорится в сообщении.
Также за 8 месяцев этого года обновлено 634 стрелочных перевода, из которых 142 - капитальным ремонтом, и 492 - другими видами ремонтов.
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До конца этого года "Укрзализныця" планирует отремонтировать 1200 км путей.
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Экономическая правда.
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