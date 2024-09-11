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УЗ с начала года отремонтировала более 700 километров путей

Среда, 11 сентября 2024, 13:56 - Артур Крыжный

За 8 месяцев 2024 года железнодорожники уже успели отремонтировать 737,6 км путей, что составляет 62% от запланированного объема на год.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"На участках с интенсивным движением поездов капитальным ремонтом обновили почти 239 км путей и около 499 км - другими ремонтами", - говорится в сообщении.

Также за 8 месяцев этого года обновлено 634 стрелочных перевода, из которых 142 - капитальным ремонтом, и 492 - другими видами ремонтов.

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До конца этого года "Укрзализныця" планирует отремонтировать 1200 км путей.

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Экономическая правда.

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Укрзализныця железная дорога
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