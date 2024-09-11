"Лукойл" намерен снова поставлять нефть через "Дружбу" в октябре - Reuters

Российская компания "Лукойл" намерена возобновить поставки нефти по "Дружбе" в Словакию и Венгрию в октябре.

Об этом сообщает Reuters.

"Лукойл" планирует возобновить поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию и Венгрию в октябре после того, как венгерская компания MOL заявила, что заключила соглашения о транспортировке нефти через Беларусь и Украину по трубопроводу.

Сообщается, что поставки возобновятся в следующем месяце, поскольку планы экспорта на сентябрь были составлены заранее и перенаправить объемы сложно.

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Российские компании "Татнефть" и "Русснефть" рассматривались как основные поставщики сырой нефти в Словакию и Венгрию в сентябре.

Российская нефть поставляется по нефтепроводу "Дружба" в Словакию, Венгрию и Чехию, которые получили исключение из эмбарго ЕС на поставки российской нефти из-за ограниченных возможностей для альтернативных поставок.

Один из источников сообщил, что MOL возьмет на себя все транспортные и другие расходы от белорусско-украинской границы до своих нефтеперерабатывающих заводов. Ранее Россия должна была платить за транзит нефти через Украину, что вызывало много осложнений.

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Согласно источникам, поставки российской нефти через "Дружбу" в сентябре запланированы на уровне 510 тыс метрических тонн для Словакии и 360 тыс тонн для Венгрии.

Нефтеперерабатывающий завод MOL в Словакии запланировал техническое обслуживание единственной установки по перегонке нефти, начиная с 23 сентября, что приведет к снижению объемов потребления нефти.

Напомним:

Венгерская энергетическая компания Mol Nyrt. заключила соглашение, которое обеспечит непрерывные поставки российской нефти через трубопровод, проходящий через территорию Украины.

Экспорт нефти из РФ в Венгрию и Словакию в начале сентября значительно вырос.