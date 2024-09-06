Росія наростила постачання нафти в Угорщину та Словаччину 

Експорт нафти з РФ до Угорщини та Словаччини на початку вересня значно зріс.

Про це повідомляє Bloomberg.

Експорт російської нафти до Угорщини та Словаччини через Україну на початку вересня значно збільшився, попри українські санкції проти "Лукойлу".

Середньодобовий експорт до Словаччини з першого до четвертого вересня включно зріс на 17% до 18 300 тонн порівняно з середнім показником серпня.

Реклама:

Щоденні постачання в Угорщину досягли 9 300 тонн, що на 40% більше ніж середній показник минулого місяця – 5 500 тонн.

"Лукойл" справді припинив постачання російської нафти через Україну, але його обсяги замінили інші виробники, зокрема "Татнєфть".

Зазначається, що це може означати, що Угорщина і Словаччина отримають на початку вересня основну частину російського постачання, замовленого на цей місяць, з меншими щоденними обсягами, що залишилися.

Реклама:

Нагадаємо:

Експорт російської нафти до Угорщини та Словаччини через Україну в липні 2024 року залишався в нормі, попри санкції України, адже інша компанія РФ замінила більшу частину лукойлівських барелів.