ЭП анонсирует форум "Украинский экспорт: окно открывается?"

"Экономическая правда" анонсирует проведение второго ежегодного форума посвященного украинскому экспорту.

Во время мероприятия в одном месте будут собраны представители всех отраслей отечественного бизнеса для которых реализации их продукции за границу - это не просто способ выжить в условиях войны, но и осмысленный выбор для собственного развития и поддержки экономики страны в целом.

На форуме бизнесмены, представители власти и негосударственного сектора, логистических компаний будут обсуждать имеющийся прогресс в решении проблем экспорта украинских товаров, имеющиеся преграды и перспективы.

Для нас важна не просто встреча, а диалог между всеми сторонами дискуссий результатом которого станут наработанные конкретные решения.

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Купить билеты можно по ссылке. Мероприятие состоится в среду, 25 сентября 2024 года. Начало в 15:00.

Программа форума:

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Начало регистрации в 14.00

15.00-15.20 Публичное интервью с представителями Минэкономики и Минвосстановления

Как бороться с протекцией других стран собственных производителей, что государство будет делать для дальнейшего наращивания экспорта украинских товаров и какие инфраструктурные проекты ориентированы на раскрытие отечественного потенциала будет развивать Украина?

Разговор и.о. главного редактора ЭП с представителями Минэкономики и Минвосстановления.

15.30-16.20 Панель 1 "Тяжеловесы украинского экспорта". Откровенный диалог с представителями крупного бизнеса и профильными организациями о проблемах и вызовах.

16.20-17.00 Разговор с международными финансовыми организациями о том, как украинскому бизнесу находить покупателей за рубежом и расширять рынки сбыта.

Модератор - исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

17.30-18.20 Панель 2. "Экспансия или захват?" Что на самом деле мотивирует украинский средний бизнес выходить на иностранные рынки?

18.45-19.30 Панель 3. "МСБ на экспорт" Как малому и среднему бизнесу выйти на иностранные рынки? Успешные, и не очень, истории из практики.

Генеральными партнерами стали Укрэксимбанк и ИНТЕРПАЙП, а также мероприятие поддержали KERNEL, UKRNAFTА и Торгово-промышленная палата Украины.

Часть средств от продажи билетов пойдет на закупку пикапов для ВСУ, которую организуют журналисты "Украинской правды" Михаил Ткач и Дмитрий Рясной.

Ознакомиться подробнее со спикерами и программой конференции можно по ссылке.