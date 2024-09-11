ЭП анонсирует форум "Украинский экспорт: окно открывается?"
"Экономическая правда" анонсирует проведение второго ежегодного форума посвященного украинскому экспорту.
Во время мероприятия в одном месте будут собраны представители всех отраслей отечественного бизнеса для которых реализации их продукции за границу - это не просто способ выжить в условиях войны, но и осмысленный выбор для собственного развития и поддержки экономики страны в целом.
На форуме бизнесмены, представители власти и негосударственного сектора, логистических компаний будут обсуждать имеющийся прогресс в решении проблем экспорта украинских товаров, имеющиеся преграды и перспективы.
Для нас важна не просто встреча, а диалог между всеми сторонами дискуссий результатом которого станут наработанные конкретные решения.
Купить билеты можно по ссылке. Мероприятие состоится в среду, 25 сентября 2024 года. Начало в 15:00.
Программа форума:
Начало регистрации в 14.00
15.00-15.20 Публичное интервью с представителями Минэкономики и Минвосстановления
Как бороться с протекцией других стран собственных производителей, что государство будет делать для дальнейшего наращивания экспорта украинских товаров и какие инфраструктурные проекты ориентированы на раскрытие отечественного потенциала будет развивать Украина?
Разговор и.о. главного редактора ЭП с представителями Минэкономики и Минвосстановления.
15.30-16.20 Панель 1 "Тяжеловесы украинского экспорта". Откровенный диалог с представителями крупного бизнеса и профильными организациями о проблемах и вызовах.
16.20-17.00 Разговор с международными финансовыми организациями о том, как украинскому бизнесу находить покупателей за рубежом и расширять рынки сбыта.
Модератор - исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.
17.30-18.20 Панель 2. "Экспансия или захват?" Что на самом деле мотивирует украинский средний бизнес выходить на иностранные рынки?
18.45-19.30 Панель 3. "МСБ на экспорт" Как малому и среднему бизнесу выйти на иностранные рынки? Успешные, и не очень, истории из практики.
Генеральными партнерами стали Укрэксимбанк и ИНТЕРПАЙП, а также мероприятие поддержали KERNEL, UKRNAFTА и Торгово-промышленная палата Украины.
Часть средств от продажи билетов пойдет на закупку пикапов для ВСУ, которую организуют журналисты "Украинской правды" Михаил Ткач и Дмитрий Рясной.
Ознакомиться подробнее со спикерами и программой конференции можно по ссылке.